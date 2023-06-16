Эстония оказывает помощь Украине в преодолении разрушений на Каховской ГЭС

19:13 14 июня Киев, Украина

Эстония предоставит Украине значительную помощь в преодолении последствий подрыва россией плотины Каховской ГЭС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о направлении нового обширного комплекта специализированного снаряжения, включающего шланги, насосы, лодки, сухие костюмы и спасательные жилеты.
 
"Мы сталкиваемся с ежедневными свидетельствами масштабного ущерба, который был нанесен разрушением плотины Каховской ГЭС россией. Мы все должны продолжать оказывать помощь в смягчении последствий этого экологического катастрофы. Эстония направляет Украине новый большой пакет специализированного снаряжения, включая шланги, насосы, лодки, сухие костюмы и спасательные жилеты", - написала премьер-министр в своем аккаунте в социальной сети Twitter.