Эстония оказывает помощь Украине в преодолении разрушений на Каховской ГЭС

Эстония предоставит Украине значительную помощь в преодолении последствий подрыва россией плотины Каховской ГЭС.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о направлении нового обширного комплекта специализированного снаряжения, включающего шланги, насосы, лодки, сухие костюмы и спасательные жилеты.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о направлении нового обширного комплекта специализированного снаряжения, включающего шланги, насосы, лодки, сухие костюмы и спасательные жилеты.
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