Эстония направила в Украину 11 автобусов с энергетическим оборудованием
17:51 09 декабря Киев, Украина
Власти Эстонии доставили в Житомир, Харьков, Полтаву и Бучу 11 автобусов
с генераторами и другим энергетическим оборудованием.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter в пятницу, 9 декабря.
"Сегодня еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву в Украине. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить суровую зиму в условиях преднамеренных атак россии на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру", – написал Рейнсалу.
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