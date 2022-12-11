Эстония направила в Украину 11 автобусов с энергетическим оборудованием

"Сегодня еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву в Украине. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить суровую зиму в условиях преднамеренных атак россии на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру", – написал Рейнсалу.