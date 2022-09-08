Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд гражданам россии

14:10 08 сентября Киев, Украина

Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан россии, в том числе для обладателей шенгенских виз, которые были выданы третьими государствами, так же поступят Латвия , Литва и Польша.

Об этом сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

"С ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан россии. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", – заявил на пресс-конференции глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют», — прокомментировал такое решение глава МИД Урмас Рейнсалу

Ранее ЕС поддержал полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян с 12 сентября. По данным Еврокомиссии, граждане россии столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, также усложнится получение многократных виз.