Эстония и Люксембург поддержали украинскую инициативу по созданию "IT-коалиции"

07:41 16 июня Киев, Украина

Эстония и Люксембург выразили поддержку украинской инициативы по формированию "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна", сообщил министр обороны Алексей Резников.

По словам Резникова, это "на этапе замысла", однако министры обороны двух стран подтвердили, что разработают проект и предложат другим партнерам присоединиться.

Министр добавил, что к этой инициативе по усилению способностей Украины в сфере IT и кибербезопасности смогут присоединиться страны, которые по определенным причинам не могут предоставлять оружие.
"Можно утверждать, еще раз, что самолетная коалиция создана, танковая – подтверждена и развивается и будет создана IT-коалиция", - подытожил глава Минобороны Украины.