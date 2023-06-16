Эстония и Люксембург поддержали украинскую инициативу по созданию "IT-коалиции"

Эстония и Люксембург выразили поддержку украинской инициативы по формированию "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна", сообщил министр обороны Алексей Резников.
По словам Резникова, это "на этапе замысла", однако министры обороны двух стран подтвердили, что разработают проект и предложат другим партнерам присоединиться.
Министр добавил, что к этой инициативе по усилению способностей Украины в сфере IT и кибербезопасности смогут присоединиться страны, которые по определенным причинам не могут предоставлять оружие.
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