Эстония и Люксембург поддержали украинскую инициативу по созданию "IT-коалиции"

07:41 16 июня Киев, Украина

Эстония и Люксембург выразили поддержку украинской инициативы по формированию "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна" , сообщил министр обороны Алексей Резников.



По словам Резникова, это "на этапе замысла", однако министры обороны двух стран подтвердили, что разработают проект и предложат другим партнерам присоединиться.



Министр добавил, что к этой инициативе по усилению способностей Украины в сфере IT и кибербезопасности смогут присоединиться страны, которые по определенным причинам не могут предоставлять оружие.