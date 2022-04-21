Эстония и Латвия первыми в мире признали действия рф в Украине военными преступлениями и геноцидом

16:35 21 апреля Киев, Украина

Рийгикогу (парламент) Эстонии на заседании 21 апреля заслушал выступление главы украинской парламентской делегации Елены Шуляк и единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде россии в Украине. Соответствующая информация опубликована на официальном портале страны.

«российская федерация совершила акты геноцида в отношении мирного населения, в том числе на временно оккупированных территориях, в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийствах, похищениях людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасилованиях, а также осквернении трупов», — говорится в сообщении Рийгикогу.

Депутат украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила на заседании, что сегодняшнее голосование является исторически важным для Украины. По ее словам, признание действий россии геноцидом против украинского народа важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям.

«Такая квалификация преступления ведет к необратимому судебному разбирательству. От исполнителей до Владимира Путина», — сказала она.

Вслед за Эстонией аналогичное заявление принял и Сейм Латвии. В тексте документа говорится, что Латвия выражает поддержку и солидарность с украинским народом, а также считает вторжение россии в Украину нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.



Парламенты Эстонии и Латвии первыми в мире признали действия россии в Украине военными преступлениями и геноцидом.