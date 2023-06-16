18:58 02 июня Киев, Украина

Эстония готова предоставить оружие и госпиталь для Украины, в зависимости от успехов военных операций и потребностей.



Министр обороны Эстонии, Ханно Певкур, поделился этой информацией в интервью порталу ERR.



По словам министра, союзники уже поставили необходимое вооружение для контрнаступления.



В ближайшее время Украина получит от Эстонии еще один полевой госпиталь. Планы на будущее будут обсуждаться на следующей встрече в формате Рамштайн.



Министр также отметил, что системы противовоздушной обороны являются основным приоритетом, но важным элементом помощи также является обучение.



Эстония уже оказала помощь в области медицины и снайперской подготовки, и будет продолжать поддерживать Украину в этих сферах.