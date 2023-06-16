Эстония готова предоставить оружие и госпиталь для Украины, в зависимости от успехов военных операций и потребностей.
Министр обороны Эстонии, Ханно Певкур, поделился этой информацией в интервью порталу ERR.
По словам министра, союзники уже поставили необходимое вооружение для контрнаступления.
В ближайшее время Украина получит от Эстонии еще один полевой госпиталь. Планы на будущее будут обсуждаться на следующей встрече в формате Рамштайн.
Министр также отметил, что системы противовоздушной обороны являются основным приоритетом, но важным элементом помощи также является обучение.
Эстония уже оказала помощь в области медицины и снайперской подготовки, и будет продолжать поддерживать Украину в этих сферах.
Министр обороны Эстонии, Ханно Певкур, поделился этой информацией в интервью порталу ERR.
По словам министра, союзники уже поставили необходимое вооружение для контрнаступления.
В ближайшее время Украина получит от Эстонии еще один полевой госпиталь. Планы на будущее будут обсуждаться на следующей встрече в формате Рамштайн.
Министр также отметил, что системы противовоздушной обороны являются основным приоритетом, но важным элементом помощи также является обучение.
Эстония уже оказала помощь в области медицины и снайперской подготовки, и будет продолжать поддерживать Украину в этих сферах.
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