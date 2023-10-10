Эстония готова отказаться от финансирования ЕС в случае вступления Украины

16:00 10 октября Киев, Украина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности потерять поддержку Фонда солидарности Европейского союза в случае вступления Украины в блок.





По словам Каллас, Об этом политик сообщила в комментарии Financial Times.По словам Каллас, Эстония готова в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам объединения, призванным помочь экономике менее состоятельных стран ЕС.

"В конце концов, это произойдет, но не сразу", — сказала глава правительства.

В то же время премьер призвала другие государства Евросоюза начать работу над бюджетными реформами, которые позволили бы принимать новых членов.



Как пишут журналисты, анализ Европейского союза показал, что с учетом нынешней бюджетной структуры Украина получит право почти на 186 миллиардов евро дотаций в течение семи лет, что превратит шесть стран, включая Эстонию, из нетто-получателей средств блока на нетто-плательщиков в бюджет.