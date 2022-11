Есть ли у россии законные основания для пребывания в ООН или как прекратить членство россии в ООН

А 23 статья Устава ООН вообще не содержит ссылку на россию как на постоянного члена такого Совета Безопасности. И здесь следует напомнить, что даже Устав ООН никогда не был ратифицирован российской федерацией.

Советский Союз и УССР ратифицировали этот Устав в 1945 году, российская федерация этого никогда не делала. Просто все произошло в 1991 году путем замены таблички с надписью СССР на табличку с надписью «российская федерация».Следовательно, ни о каком исключении рф из ООН речи быть не может, просто их нужно выбросить как тех, кто абсолютно безосновательно находится там среди стран-членов.Кроме того, по мнению авторитетного международного юриста, профессора Кембриджского университета и участника инициативной группы «Общественный Хаб» Томаса Гранта, вышеупомянутым критериям членства в ООН не отвечает ни рф, ни беларусь, поскольку последняя помогает и содействует россии в агрессии против Украины и тем самым дискредитировала себя.Таким образом, Украина является единственным начальным членом ООН, который остался верен принципам организации и был частью СССР. Поэтому именно Украина, а не рф или беларусь, имеет серьезные претензии на членство в Совбезе ООН вместо СССР.Инициативная группа «Общественный Хаб», в которую входят специалисты по международному праву и эксперты по внешней политике, создали международную петицию Kick Russia out of the UN! («Долой россию с ООН!», хештег #unrussiaUN) на платформе change.org с требованием к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу предоставить документы, удостоверяющие юридические основания членства рф в ООН. В случае отсутствия таких документов, петиция содержит требование прекратить фиктивное членство россии в ООН.