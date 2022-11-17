Есть ли у россии законные основания для пребывания в ООН или как прекратить членство россии в ООН

В состав ООН, созданной для предотвращения всевозможных войн, до сих пор входит россия, нарушившая все уставы, все законы, все договоренности в рамках этой организации.
По мнению адвоката и соучредителя Инициативной группы «Долой россию из ООН» Максима Барышникова, у террористического государства россияи нет никаких законных оснований для пребывания в Организации Объединенных Наций. Ведь россия не является страной-основательницей организации и не проходила процедуру вступления в нее, а значит, не имеет правовых оснований считаться ее членом.
Максим Барышников акцентирует внимание на том, что россия стала членом ООН на основании фейкового письма, которое Борис Ельцин написал 24 декабря 1991 года на имя тогдашнего генерального секретаря ООН Переса де Куэльяру, в котором трижды было по-разному названо государство. В этом письме Ельцин обратился к генеральному секретарю на основании мифологических «алмаатинских бумаг», юридический смысл которых никто детально не изучал, с просьбой заместить собой место в ООН и Совете Безопасности бывшего СССР.
Барышников напоминает, что существует несколько способов устранения россии из ООН – через решение Международного суда или процедурным путем – во время ежегодного подтверждения участия стран в Генассамблее. Соответствующие органы ООН могут не утвердить полномочия российской делегации, поскольку нет документов, по крайней мере, публичных, подтверждающих ее членство.
По мнению адвоката и соучредителя Инициативной группы «Долой россию из ООН» Максима Барышникова, у террористического государства россияи нет никаких законных оснований для пребывания в Организации Объединенных Наций. Ведь россия не является страной-основательницей организации и не проходила процедуру вступления в нее, а значит, не имеет правовых оснований считаться ее членом.
Максим Барышников акцентирует внимание на том, что россия стала членом ООН на основании фейкового письма, которое Борис Ельцин написал 24 декабря 1991 года на имя тогдашнего генерального секретаря ООН Переса де Куэльяру, в котором трижды было по-разному названо государство. В этом письме Ельцин обратился к генеральному секретарю на основании мифологических «алмаатинских бумаг», юридический смысл которых никто детально не изучал, с просьбой заместить собой место в ООН и Совете Безопасности бывшего СССР.
Барышников напоминает, что существует несколько способов устранения россии из ООН – через решение Международного суда или процедурным путем – во время ежегодного подтверждения участия стран в Генассамблее. Соответствующие органы ООН могут не утвердить полномочия российской делегации, поскольку нет документов, по крайней мере, публичных, подтверждающих ее членство.
А 23 статья Устава ООН вообще не содержит ссылку на россию как на постоянного члена такого Совета Безопасности. И здесь следует напомнить, что даже Устав ООН никогда не был ратифицирован российской федерацией.
Советский Союз и УССР ратифицировали этот Устав в 1945 году, российская федерация этого никогда не делала. Просто все произошло в 1991 году путем замены таблички с надписью СССР на табличку с надписью «российская федерация».
Следовательно, ни о каком исключении рф из ООН речи быть не может, просто их нужно выбросить как тех, кто абсолютно безосновательно находится там среди стран-членов.
Кроме того, по мнению авторитетного международного юриста, профессора Кембриджского университета и участника инициативной группы «Общественный Хаб» Томаса Гранта, вышеупомянутым критериям членства в ООН не отвечает ни рф, ни беларусь, поскольку последняя помогает и содействует россии в агрессии против Украины и тем самым дискредитировала себя.
Таким образом, Украина является единственным начальным членом ООН, который остался верен принципам организации и был частью СССР. Поэтому именно Украина, а не рф или беларусь, имеет серьезные претензии на членство в Совбезе ООН вместо СССР.
Инициативная группа «Общественный Хаб», в которую входят специалисты по международному праву и эксперты по внешней политике, создали международную петицию Kick Russia out of the UN! («Долой россию с ООН!», хештег #unrussiaUN) на платформе change.org с требованием к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу предоставить документы, удостоверяющие юридические основания членства рф в ООН. В случае отсутствия таких документов, петиция содержит требование прекратить фиктивное членство россии в ООН.
Поддержите инициативу! Подпишите петицию! «Прочь россию из ООН»
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