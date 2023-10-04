Есть еще около шести-восьми недель хорошей погоды для ведения боевых действий - Кирби

11:22 04 октября Киев, Украина

В Белом доме считают, что погодные условия не будут мешать наступлению украинского войска еще примерно в течение шести-восьми недель.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Есть еще около шести-восьми недель приличной погоды — хорошей погоды для ведения боевых действий, и мы хотим убедиться, что украинцы могут добиться успеха. Я имею в виду, что очень важно, чтобы Украина продолжала получать необходимую поддержку на поле боя", – сказал Кирби, комментируя военную помощь США Украине.

Он добавил, что не может говорить об условиях на поле боя в каком-то отдельном районе и о том, сколько у украинских военных боеприпасов.

"Но мы знаем, что контрнаступление не зашло так далеко и не так быстро, как хотели бы даже сами украинцы. Это все еще жестокая борьба на двух основных линиях фронта – одна на Донбассе, другая на юге – к югу от Запорожья. И они все еще борются каждый день", — сказал Кирби.

Кирби добавил, что любой перерыв в финансировании не принесет пользы Украине. По его словам, в ближайшие недели будет относительно последовательная и непрерывная поддержка Украины "из-за полномочий на сокращение".

"Пентагон все еще располагает несколькими миллиардами долларов, которые еще не закончились, но уже предоставлены ему президентом в рамках полномочий на сокращение. Итак, мы оказываем помощь безопасности Украины примерно каждые две недели, и я думаю, что вы увидите, что так будет и дальше в течение следующих недель", — сказал Кирби.

Он добавил, что в Белом доме хотят убедиться, что не будет никакого перерыва в том, что США смогут продолжать этот последовательный процесс оказания поддержки, особенно с наступлением осени и продолжением контрнаступления Украины.