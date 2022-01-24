ЕСПЧ задал вопросы российскому правительству по 283 крымским делам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) задал России вопросы по 283 делам о нарушении имущественных прав и права на мирные собрания граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЛ) на своей фейсбук-странице.
24 января ЕСПЧ объединил их в две группы. В первую вошли 53 жалобы, касающиеся нарушений в сфере права на мирные собрания. Во вторую группу вошли 230 жалоб о нарушении в сфере права на мирное владение имуществом.
Правительство РФ должно предоставить свои комментарии и замечания по поводу приемлемости указанных жалоб, наличия и оправданности вмешательства в право заявителей на свободу мирных собраний, а в части жалоб – оправданности лишения заявителей свободы и возможного нарушения права на справедливый суд.
Свои ответы российское правительство должно прислать суду до 18 июля 2022 с правом попросить отсрочку.
УХСПЛ сообщает, что сопровождаемые ее правозащитниками дела касаются задержания и произошедшего в период с 2014 по 2018 годы. Одно из самых громких дел – это задержание в мае 2014 года, когда крымские татары массово выходили на встречу их лидера Мустафы Джемилева.
Другое дело касается задержаний украинских активистов во время митинга 9 марта 2015 возле памятника Тарасу Шевченко – за желто-синие ленты и флаг Украины.
24 января ЕСПЧ объединил их в две группы. В первую вошли 53 жалобы, касающиеся нарушений в сфере права на мирные собрания. Во вторую группу вошли 230 жалоб о нарушении в сфере права на мирное владение имуществом.
Правительство РФ должно предоставить свои комментарии и замечания по поводу приемлемости указанных жалоб, наличия и оправданности вмешательства в право заявителей на свободу мирных собраний, а в части жалоб – оправданности лишения заявителей свободы и возможного нарушения права на справедливый суд.
Свои ответы российское правительство должно прислать суду до 18 июля 2022 с правом попросить отсрочку.
УХСПЛ сообщает, что сопровождаемые ее правозащитниками дела касаются задержания и произошедшего в период с 2014 по 2018 годы. Одно из самых громких дел – это задержание в мае 2014 года, когда крымские татары массово выходили на встречу их лидера Мустафы Джемилева.
Другое дело касается задержаний украинских активистов во время митинга 9 марта 2015 возле памятника Тарасу Шевченко – за желто-синие ленты и флаг Украины.
По словам юриста Центра стратегических дел УХСПЧ Анастасии Мартыновской, правозащитная организация периодически подает новые жалобы, когда получает обращение от потерпевших.
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