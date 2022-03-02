ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) как исключительный шаг приостановил все процессы и коммуникации, требующие ответа или действий со стороны украинского правительства.
Об этом сообщает пресс-служба суда со ссылкой на соответствующее решение судей.
Это беспрецедентное решение, процедуры для которого до сих пор не были предусмотрены, принятое 2 марта по запросу украинского правительства от 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. В нем Киев просил "приостановить рассмотрение дел, касающихся Украины". ЕСПЧ в своем решении применил еще более широкие послабления.
Рассмотрение будет приостановлено относительно "дел против Украины", а не "относительно Украины". Это означает, что изучение документов, доказательств и т.д. по делу Украины против России, в том числе вынесение решения о приемлемости дела против Кремля относительно нарушений на оккупированном Донбассе, будут продолжаться. Это дело по привлечению к ответственности России суд рассмотрел в январе и по нему суду осталось только принять решение.
Также у Украины будет возможность инициировать новые дела против государства-агрессора.
Единственный тип дел против Украины, которые теоретически могут быть рассмотрены – это применение срочных мер, если такую инициируют граждане или другое государство.
В тех делах против Украины, где рассмотрение уже состоялось и осталось принять решение – эти решения будут приняты, но Суд не будет их обнародовать, чтобы не отвлекать украинское правительство.
Все временные лимиты, которые ранее были выдвинуты в адрес Украины (относительно действий или ответа Киева) в текущих или старых правах, отменяются.
Приостановка будет действовать на неограниченное время.
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Об этом сообщает пресс-служба суда со ссылкой на соответствующее решение судей.
Это беспрецедентное решение, процедуры для которого до сих пор не были предусмотрены, принятое 2 марта по запросу украинского правительства от 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. В нем Киев просил "приостановить рассмотрение дел, касающихся Украины". ЕСПЧ в своем решении применил еще более широкие послабления.
Рассмотрение будет приостановлено относительно "дел против Украины", а не "относительно Украины". Это означает, что изучение документов, доказательств и т.д. по делу Украины против России, в том числе вынесение решения о приемлемости дела против Кремля относительно нарушений на оккупированном Донбассе, будут продолжаться. Это дело по привлечению к ответственности России суд рассмотрел в январе и по нему суду осталось только принять решение.
Также у Украины будет возможность инициировать новые дела против государства-агрессора.
Единственный тип дел против Украины, которые теоретически могут быть рассмотрены – это применение срочных мер, если такую инициируют граждане или другое государство.
В тех делах против Украины, где рассмотрение уже состоялось и осталось принять решение – эти решения будут приняты, но Суд не будет их обнародовать, чтобы не отвлекать украинское правительство.
Все временные лимиты, которые ранее были выдвинуты в адрес Украины (относительно действий или ответа Киева) в текущих или старых правах, отменяются.
Приостановка будет действовать на неограниченное время.
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