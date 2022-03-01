ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

“В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со статьей 39 Регламента суд постановляет в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо. охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", – заявили в ЕСПЧ.