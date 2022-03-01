ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

Европейский суд по правам человека принял решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Украина обратилась в ЕСПЧ накануне с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39. Суд принял во внимание текущие военные действия и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям права на жизнь, права на запрет пыток и права на уважение к частному и семейной жизни.
Украина обратилась в ЕСПЧ накануне с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39. Суд принял во внимание текущие военные действия и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям права на жизнь, права на запрет пыток и права на уважение к частному и семейной жизни.
Правило 39 позволяет ЕСПЧ издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ суда обязателен для исполнения.
Напомним, что, по данным расследователей из Bellingcat, Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле жилых кварталов в Украине. Они представляют особую опасность для мирных жителей, ведь в случае их использования над целью разбрасываются небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.
Напомним, что, по данным расследователей из Bellingcat, Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле жилых кварталов в Украине. Они представляют особую опасность для мирных жителей, ведь в случае их использования над целью разбрасываются небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.
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