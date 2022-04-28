ЕСПЧ повысил шансы Украины в деле против России

18:28 30 ноября Киев, Украина

Гриф секретности с дела по МН17 снят и по решению ЕСПЧ дело по МН17 объединено с украинским делом, касающимся незаконного вывоза студентов из Донбасса на территорию России в начале войны 2014 года. Теперь шансы дела Украины против России увеличены втрое.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в Facebook.



Помимо иска Нидерландов, по словам Лищины, к делу присоединили иск Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.



Представитель Минюста отметил, что такое решение ЕСПЧ повысит шансы Украины, ведь к делу Украины против РФ присоединили материалы уголовного дела по MH17, которые ранее были недоступны Киеву из-за тайны следствия.



"Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил он.



По словам Лищины, это решение может затянуть рассмотрение дела Украины против РФ, так как заявление Нидерландов еще не обсуждалось с РФ.



"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - отметил уполномоченный.