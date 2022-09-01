ЕСПЧ обязал россию обеспечить права пленных защитников Украины

17:22 24 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. 23 августа ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний по межгосударственному делу "Украина против россии (Х)" в отношении военнопленных.Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

“Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, несмотря, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против россии теперь также охватывают и права военнопленных», – отметила заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Рассмотрев ходатайство Украины ЕСПЧ отметил, что по делу Олейниченко против россии и Украины предоставил рф срочные указания относительно немедленного обеспечения закрепленных Женевской конвенцией прав, в частности на медицинскую помощь.



Эти права охватывают любые запросы от имени украинских военнопленных, в которых предоставлено достаточно доказательств серьезного и неизбежного риска нанесения непоправимого вреда их физической целостности (ст. 3 Конвенции) и/или права на жизнь (ст. 2 Конвенции).



ЕСПЧ отметил, что предоставленные россии указания по украинским военнопленным продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле "Украина против россии (Х)". Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы об указанном решении.