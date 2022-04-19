ЕСПЧ на стороне Украины: жалоба пенсионеров ОРДЛО признана необоснованной

Европейский суд по правам человека признал жалобу пенсионеров о невыплаты пенсий, проживающих на территории ОРДЛО, необоснованной и неправомерной.
Об этом 19 ноября сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина в Facebook.
Группа пенсионеров, проживающая на временно оккупированных территориях Украины, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина Украины №595, которым в 2014 году были остановлены расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемых территориях. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановлении им пенсионных платежей.
"В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в "Официальном вестнике". Заявители обращались во многие органы с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано", – отметил Лещина.
В ЕСПЧ пенсионеры из ОРДЛО обратились из-за нарушении права на справедливый суд и права собственности в связи с невыполнением судебного решения.
"ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что явно необоснована. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявитель не обратился с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", – написал заместитель министра юстиции.
Группа пенсионеров, проживающая на временно оккупированных территориях Украины, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина Украины №595, которым в 2014 году были остановлены расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемых территориях. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановлении им пенсионных платежей.
"В требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам. Резолютивная часть судебного решения была опубликована в "Официальном вестнике". Заявители обращались во многие органы с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано", – отметил Лещина.
В ЕСПЧ пенсионеры из ОРДЛО обратились из-за нарушении права на справедливый суд и права собственности в связи с невыполнением судебного решения.
"ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что явно необоснована. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений и отметил, что заявитель не обратился с исками о восстановлении платежей в соответствующие суды", – написал заместитель министра юстиции.
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