ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране

18:45 22 августа Киев, Украина

Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, для этого ЕС хочет создать тренировочный лагерь для украинских военных, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«Создание тренировочной миссии планируют обсудить на встрече министров обороны ЕС в Праге на следующей неделе. Надеюсь, ее создание будет одобрено», — добавил глава европейской дипломатии.

Ранее НАТО объявило о намерении перевооружить Украину: в долгосрочной перспективе советские образцы заменят на вооружение стандарта альянса. Кроме того, НАТО увеличит контингент на восточном фланге с 40 до 300 тысяч военных. Также альянс намерен развивать партнерские связи с Грузией и Боснией и Герцеговиной «для продвижения общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности».



После начала боевых действий военную технику Украине отправили США, Великобритания, Канада и несколько стран ЕС. По данным Кильского института мировой экономики, объемы международной помощи Украине превысили $75 млрд, из них $34,6 млрд — военная помощь. В числе поставленного оружия было и вооружение образца НАТО, в частности, винтовки и патроны к ним.