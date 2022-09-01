Если в Мариуполе устроят "суд" над азовцами, Украина навсегда откажется от переговоров с рф - Зеленский

14:29 22 августа Киев, Украина

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что боевики собираются незаконно "судить" 23 украинских военных из полка "Азов".

По словам Пушилина, для первого этапа трибунала, подготовка к которому уже завершается, полностью готовы материалы по 80 эпизодам якобы преступлений "Азова".
"23 человека уже арестованы и находятся в других местах", - говорит главарь боевиков.
Всего же в рф завели более 1 300 уголовных производств против более 400 украинских пленных, в том числе по крайней мере 220 человек подозревают в совершении "преступлений против мира и безопасности человечества". Попытки россии судить их являются военным преступлением.

На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский
«Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов… Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.