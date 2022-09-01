Если в Мариуполе устроят "суд" над азовцами, Украина навсегда откажется от переговоров с рф - Зеленский

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что боевики собираются незаконно "судить" 23 украинских военных из полка "Азов".
По словам Пушилина, для первого этапа трибунала, подготовка к которому уже завершается, полностью готовы материалы по 80 эпизодам якобы преступлений "Азова".
По словам Пушилина, для первого этапа трибунала, подготовка к которому уже завершается, полностью готовы материалы по 80 эпизодам якобы преступлений "Азова".
Всего же в рф завели более 1 300 уголовных производств против более 400 украинских пленных, в том числе по крайней мере 220 человек подозревают в совершении "преступлений против мира и безопасности человечества". Попытки россии судить их являются военным преступлением.
На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
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