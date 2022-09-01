Если в Мариуполе устроят "суд" над азовцами, Украина навсегда откажется от переговоров с рф - Зеленский

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что боевики собираются незаконно "судить" 23 украинских военных из полка "Азов".



По словам Пушилина, для первого этапа трибунала, подготовка к которому уже завершается, полностью готовы материалы по 80 эпизодам якобы преступлений "Азова".

«Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов… Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.