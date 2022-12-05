Если Украина проиграет, ракеты будут падать на европейские города - как этого не допустить

16:29 05 декабря Киев, Украина





Последние дни ноября известны многим в современном обществе как период распродаж. Так случилось и в этом году: улицы европейских городов были наполнены светом и горожанами, которые бежали купить подешевле. Все вроде бы привычно, как в старые добрые времена, но не для всех… У украинских людей и городов нет доступа к такой роскоши как мирная жизнь или электричество. Это результат массированных ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по гражданской инфраструктуре Украины в октябре-ноябре 2022 года.



Только через две недели, с 15 по 23 ноября, российские террористы выпустили 397 ракет и несколько сотен иранских беспилотников-камикадзе по украинской инфраструктуре. Прямым следствием атак стало обесточивание всей страны, поэтому люди несколько дней были вынуждены жить без света, воды и отопления, а температура во многих регионах Украины опускалась ниже нуля.



Россия грозится продолжать массированные ракетные атаки и, безусловно, будет это делать, пока сопротивление Украины не будет сломано, если его не остановят. Если Западные страны не будут принимать меры, Европу ожидает огромный миграционный кризис, когда десятки миллионов украинцев будут вынуждены покинуть родные дома. Сможет ли Евросоюз справиться с таким вызовом?



Во время последних ракетных ударов одна из ракет российского производства упала в Польше, погибли два человека, кроме того, территория соседней Молдовы была обесточена вместе с украинскими городами. Это свидетельствует о том, что удерживать войну в украинских границах становится с каждым днем тяжелее. Своей нерешительностью страны Запада зовут войну на территорию Евросоюза. На практике если



Что могут сделать страны Запада, чтобы остановить россию? Есть несколько шагов, которые могут обеспечить украинскую победу и спасти жизнь людей вместе с энергетической инфраструктурой. Первым важнейшим шагом является предоставление украинской армии наступательного оружия большой дальности, например ракет большой дальности. После вторжения россии в Украину и особенно после террористических атак на гражданскую инфраструктуру, военные объекты внутри россии стали законными целями украинской армии. Предоставление Украине ракет большой дальности создаст паритет с врагом и позволит уничтожить производящие ракеты заводы и ракетные хранилища. Это действие устранит самый корень ракетных атак. Одним из примеров ракет большой дальности является ракета «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM или ее аналоги. В результате российской агрессии к объектам гражданской инфраструктуры у многих граждан Украины нет доступа к электричеству и отоплению, не говоря о такой роскоши как мирная жизнь.Последние дни ноября известны многим в современном обществе как период распродаж. Так случилось и в этом году: улицы европейских городов были наполнены светом и горожанами, которые бежали купить подешевле. Все вроде бы привычно, как в старые добрые времена, но не для всех… У украинских людей и городов нет доступа к такой роскоши как мирная жизнь или электричество. Это результат массированных ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по гражданской инфраструктуре Украины в октябре-ноябре 2022 года.Только через две недели, с 15 по 23 ноября, российские террористы выпустили 397 ракет и несколько сотен иранских беспилотников-камикадзе по украинской инфраструктуре. Прямым следствием атак стало обесточивание всей страны, поэтому люди несколько дней были вынуждены жить без света, воды и отопления, а температура во многих регионах Украины опускалась ниже нуля.Россия грозится продолжать массированные ракетные атаки и, безусловно, будет это делать, пока сопротивление Украины не будет сломано, если его не остановят. Если Западные страны не будут принимать меры, Европу ожидает огромный миграционный кризис, когда десятки миллионов украинцев будут вынуждены покинуть родные дома. Сможет ли Евросоюз справиться с таким вызовом?Во время последних ракетных ударов одна из ракет российского производства упала в Польше, погибли два человека, кроме того, территория соседней Молдовы была обесточена вместе с украинскими городами. Это свидетельствует о том, что удерживать войну в украинских границах становится с каждым днем тяжелее. Своей нерешительностью страны Запада зовут войну на территорию Евросоюза. На практике если Украина проиграет, ракеты начнут падать на европейские города. Об этом постоянно говорят в своих передачах российские пропагандисты.Есть несколько шагов, которые могут обеспечить украинскую победу и спасти жизнь людей вместе с энергетической инфраструктурой. Первым важнейшим шагом является предоставление украинской армии наступательного оружия большой дальности, например ракет большой дальности. После вторжения россии в Украину и особенно после террористических атак на гражданскую инфраструктуру, военные объекты внутри россии стали законными целями украинской армии. Предоставление Украине ракет большой дальности создаст паритет с врагом и позволит уничтожить производящие ракеты заводы и ракетные хранилища. Это действие устранит самый корень ракетных атак. Одним из примеров ракет большой дальности является ракета «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM или ее аналоги.



Следующим шагом для поддержки Украины является усиление системы ПВО. Западные страны поставили в Украину определенное количество систем противовоздушной обороны, что является жизненно важным дополнением к возможностям ПВО. Украинцы благодарны за это, но этой помощи недостаточно. Системы, поставленные союзниками, это ЗРК малой и средней дальности. В то же время, украинским военным нужны ЗРК большой дальности, например Patriot, для повышения эффективности защиты от массированных ракетных атак.



Чтобы выжить в войне, Украине также нужна финансовая поддержка. Страна потеряла большое количество производственных мощностей, свою экономику и критическую инфраструктуру. Российский ракетный удар лишь за 15 ноября нанес прямой ущерб экономике Украины от 0,5 до 1 миллиарда долларов. Страны Запада поддерживают экономику нашей страны на данном этапе, и эта помощь должна продолжаться до полной победы Украины.



С начала войны страны Западу неохотно предоставляли Украине оружие. Но все сомнения экспертов и политиков развенчивают реальность

Украинская армия выстояла при всех прогнозах

Украинская армия освоила оружие из разных уголков мира и показывает результаты лучше армий НАТО

Украинская армия разумно использует предоставленные ресурсы, достигая максимума с тем, что есть.

Большое спасибо всем, кто поддерживает Украину в военной сфере. Однако ход войны постоянно меняется, и сейчас Украина больше нуждается в вышеупомянутом оружии. Сомнения и промедление с обеспечением необходимым оборудованием увеличивают цену войны и страдания украинцев.



Пока в Европе жалуются на повышение цен на энергоносители и инфляцию, украинцы платят высокую цену за свободу своей кровью, проходя через ужас войны. Надо помнить об этом каждый день и помнить о трех шагах, которые принесут мир в Европу

Ракеты большой дальности для Украины



Системы ПВО дальнего действия для Украины



Финансовая поддержка Украины.

Стоит отметить, что Украина не просит подачек – она защищает Европу.

Если Западные страны хотят иметь такую беду завтра – игнорируйте призывы украинцев и готовьтесь к бомбардировкам и холоду!