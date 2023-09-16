Если россияне не уйдут из Крыма сами, придется их оттуда "выкурить" - Данилов

Последнее время усилились обстрелы территории временно оккупированного Крыма. Затаив дыхание украинцы следят за этими событиями, потому что все ждут, когда же наш Крым станет свободным от российских захватчиков. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Украинскому радио, что Украина имеет возможности освободить временно оккупированный Крым от россиян с помощью оружия, которое у нее уже есть.
При этом он указал, что именно украинским оружием был уничтожен комплекс российской противовоздушной обороны Триумф близ Евпатории.
Данилов добавил, что обстрелы Крыма будут продолжаться, "как бы россияне не шумели".
Напомним, ВСУ поразили два российских корабля в Черном море. Тогда речь шла о патрульных судах типа Василий Быков. Они были атакованы в юго-западной части Черного моря.
13 сентября в Севастополе под ракетный удар попали большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону.
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