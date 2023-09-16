Если россияне не уйдут из Крыма сами, придется их оттуда "выкурить" - Данилов

09:25 16 сентября Киев, Украина

Последнее время усилились обстрелы территории временно оккупированного Крыма. Затаив дыхание украинцы следят за этими событиями, потому что все ждут, когда же наш Крым станет свободным от российских захватчиков. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Украинскому радио, что Украина имеет возможности освободить временно оккупированный Крым от россиян с помощью оружия, которое у нее уже есть.

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден таким способом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что, если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - заверил Данилов.

При этом он указал, что именно украинским оружием был уничтожен комплекс российской противовоздушной обороны Триумф близ Евпатории.

"Триумф действительно очень дорогостоящая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить эти установки невозможно, что они сами себя защищают и настолько сверхсовременны, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет. Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что производят наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", - сказал секретарь Совета безопасности.

Данилов добавил, что обстрелы Крыма будут продолжаться, "как бы россияне не шумели".

Напомним, ВСУ поразили два российских корабля в Черном море. Тогда речь шла о патрульных судах типа Василий Быков. Они были атакованы в юго-западной части Черного моря.

13 сентября в Севастополе под ракетный удар попали большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону.