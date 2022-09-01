Эшелон с военной техникой из рф был замечен на въезде на Керченский мост

На станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны россии, заметили эшелон с тяжелой военной техникой, которая направляется в Крым. Соответствующее видео в пятницу, 26 августа, опубликовало издание Крым.Реалии.

Отмечается, что на железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 Мста-С (по классификации НАТО – M1990 Farm) и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 Гвоздика.

Кроме этого, эшелон содержал танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на полуострове рф перебросила из Крыма в россию десять самолетов и пытается усилить ПВО.

Накануне вечером сообщалось, что в Евпатории и Севастополе сработала ПВО.