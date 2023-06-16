Еще одно подтверждение причастности рф к подрыву Каховской ГЭС, - ГУР

Продолжается сбор доказательств преступного подрыва российскими войсками плотины на Каховской ГЭС. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР) на своем YouTube-канале, очередным подтверждением преступления россиян стал перехваченный телефонный разговор одного из оккупантов с женой. В частности, солдат рассказал, что еще до подрыва плотины они проводили эвакуацию военных и вывозили оружие.
Захватчик во время разговора рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС. Он также признал, что они отбирали лодки у местного населения.
Оккупант рассказал, что принимал участие в эвакуации военных и оружия, однако местному населению они не оказали никакой помощи.
По его словам, стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их заранее предупредили, что большого наводнения вроде бы не будет.
Напомним, в ночь на среду, 6 июня, оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской области полностью или частично затоплены ряд населенных пунктов.
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