Еще одно подтверждение причастности рф к подрыву Каховской ГЭС, - ГУР

07:15 11 июня Киев, Украина

Продолжается сбор доказательств преступного подрыва российскими войсками плотины на Каховской ГЭС. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР) на своем YouTube-канале, очередным подтверждением преступления россиян стал перехваченный телефонный разговор одного из оккупантов с женой. В частности, солдат рассказал, что еще до подрыва плотины они проводили эвакуацию военных и вывозили оружие.

Захватчик во время разговора рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС. Он также признал, что они отбирали лодки у местного населения.

"Очередное подтверждение умышленного подрыва оккупантами плотины на Каховской ГЭС содержится в перехваченном телефонном разговоре рашиста, который на момент теракта находился на юге Украины, со своей женой", - сообщили в ГУР.

Оккупант рассказал, что принимал участие в эвакуации военных и оружия, однако местному населению они не оказали никакой помощи.

По его словам, стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их заранее предупредили, что большого наводнения вроде бы не будет.

"Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро все всё спасайте", - добавил российский военный.

Напомним, в ночь на среду, 6 июня, оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской области полностью или частично затоплены ряд населенных пунктов.