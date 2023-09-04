Еще одна линия обороны: оккупанты роют окопы в Мариупольском районе
11:43 17 августа Киев, Украина
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали строить новую линию обороны в Мариупольском районе.
"Оккупанты начали активно рыть окопы в районе лесов (Федоровский и Никольский). Похоже, что они готовятся к обороне по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангуш)",- говорится в сообщении Андрющенко.
Также фиксируется активность авиации врага по дороге от Никольского до Конских Раздоров.
"Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Местным рассказывают о приказе "отступить за пирамидки"",- рассказал он.
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