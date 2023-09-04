Еще одна линия обороны: оккупанты роют окопы в Мариупольском районе

11:43 17 августа Киев, Украина

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали строить новую линию обороны в Мариупольском районе.

"Оккупанты начали активно рыть окопы в районе лесов (Федоровский и Никольский). Похоже, что они готовятся к обороне по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангуш)",- говорится в сообщении Андрющенко.

Также фиксируется активность авиации врага по дороге от Никольского до Конских Раздоров.