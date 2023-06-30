Еще $190 млн: Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины

17:51 30 июня Киев, Украина

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной помощи для нужд сил обороны Украины на сумму 1,3 миллиарда датских крон (около 190 миллионов долларов США).



Об этом сообщает пресс-служба правительства королевства.

"Правительство подготовило пожертвования в размере 1,3 миллиарда датских крон. Пакет включает, в частности, ракеты для противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов для поддержки украинской освободительной борьбы", - говорится в сообщении.

В частности, на приобретение 155-мм артиллерийских боеприпасов, запрос по которым был размещен Украиной, уйдут 44 миллиона долларов.

"Совершенно важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Это большое и важное пожертвование, которое мы, среди прочего, составили на основе пожеланий и потребностей Украины. Мы должны поддерживать оборонную борьбу Украины против вторжения российских войск", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен добавил, что потребность Украины в поддержке остается большой.