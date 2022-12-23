ЕС заморозил российские активы на 20 миллиардов евро - Еврокомиссия

09:45 23 декабря Киев, Украина

С начала российского вторжения в Украину Европейский Союз ввел санкции против 1236 физических и 115 юридических лиц россии, при этом общая стоимость активов рф, замороженных Евросоюзом, достигает 20 миллиардов евро.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
"В ответ на беспрецедентное и неспровоцированное военное нападение президента россии путина на Украину ЕС ввел всеобъемлющий и надежный пакет ограничительных санкций, направленных на то, чтобы взорвать способность кремля финансировать войну, наложить явные экономические и политические расходы на российскую политическую элиту, ответственную за вторжение, уменьшить его экономическую базу", - говорится в сообщении.
В Еврокомиссии отметили, что эти меры "умны и целенаправленны", и направлены против "больных мест" россии с максимальным влиянием на российскую политическую элиту, а также хорошо скоординированы с союзниками ЕС.

Среди санкций, введенных Европейским Союзом, запрет на въезд для российских политиков, олигархов, военных и пропагандистов, поддерживающих войну, замораживание их активов, а также запрет на предоставление средств. Аналогичные ограничения введены и против
российских юридических лиц.
Также Евросоюз сократил доступ россии к рынкам капитала ЕС, увеличил стоимость заимствований для подсанкционных организаций и постепенно разрушает промышленную базу россии, предпринимая следующие шаги:
  • запрет на любую форму кредитования и покупки ценных бумаг, выпущенных некоторыми российскими банками и государством (включая Центральный банк);
  • замораживание активов и запрет на финансирование ряда русских банков;
  • полный запрет на любые соглашения с некоторыми российскими государственными предприятиями в разных секторах, в том числе связанных с военно-промышленным комплексом кремля
  • уточнение, что криптоактивы подпадают под категорию "ценных бумаг";
  • распространение на все официальные валюты ЕС запреты на вывоз банкнот и продажи переводных ценных бумаг; запрещены все кошельки с криптоактивами, независимо от суммы;
  • запрещение рейтинговых агентств россии и российских компаний рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам;
  • запрещение предоставления российским клиентам дорогостоящих услуг по криптоактивам;
  • запрещение предоставления консультаций по трастам состоятельным россиянам, что затрудняет им хранение своего состояния в ЕС;
  • запрет на определенные услуги, прямо или косвенно связанные с бизнесом;
  • противодействие российской элите путем запрещения их крупных депозитов в банках ЕС.
При этом Европейский Союз ввел санкции против рф в энергетическом и транспортном секторах, касающиеся товаров двойного назначения и передовых технологий. Кроме того, ЕС остановил вещание и распространение каналов russia Today, РТР Планета, россия 24 и других на территории ЕС.