ЕС заморозил российские активы на 20 миллиардов евро - Еврокомиссия

С начала российского вторжения в Украину Европейский Союз ввел санкции против 1236 физических и 115 юридических лиц россии, при этом общая стоимость активов рф, замороженных Евросоюзом, достигает 20 миллиардов евро.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
В Еврокомиссии отметили, что эти меры "умны и целенаправленны", и направлены против "больных мест" россии с максимальным влиянием на российскую политическую элиту, а также хорошо скоординированы с союзниками ЕС.
Среди санкций, введенных Европейским Союзом, запрет на въезд для российских политиков, олигархов, военных и пропагандистов, поддерживающих войну, замораживание их активов, а также запрет на предоставление средств. Аналогичные ограничения введены и против
российских юридических лиц.
🔴 Sanctions are essential to preventing Russia’s ability to wage war.— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 22, 2022
Russia's imports and exports are down by 20.8% and 12.3% respectively.
€20 billion in Russian assets are frozen in the EU.
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Также Евросоюз сократил доступ россии к рынкам капитала ЕС, увеличил стоимость заимствований для подсанкционных организаций и постепенно разрушает промышленную базу россии, предпринимая следующие шаги:
- запрет на любую форму кредитования и покупки ценных бумаг, выпущенных некоторыми российскими банками и государством (включая Центральный банк);
- замораживание активов и запрет на финансирование ряда русских банков;
- полный запрет на любые соглашения с некоторыми российскими государственными предприятиями в разных секторах, в том числе связанных с военно-промышленным комплексом кремля
- уточнение, что криптоактивы подпадают под категорию "ценных бумаг";
- распространение на все официальные валюты ЕС запреты на вывоз банкнот и продажи переводных ценных бумаг; запрещены все кошельки с криптоактивами, независимо от суммы;
- запрещение рейтинговых агентств россии и российских компаний рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам;
- запрещение предоставления российским клиентам дорогостоящих услуг по криптоактивам;
- запрещение предоставления консультаций по трастам состоятельным россиянам, что затрудняет им хранение своего состояния в ЕС;
- запрет на определенные услуги, прямо или косвенно связанные с бизнесом;
- противодействие российской элите путем запрещения их крупных депозитов в банках ЕС.
При этом Европейский Союз ввел санкции против рф в энергетическом и транспортном секторах, касающиеся товаров двойного назначения и передовых технологий. Кроме того, ЕС остановил вещание и распространение каналов russia Today, РТР Планета, россия 24 и других на территории ЕС.
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