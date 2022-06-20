ЕС заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

09:52 20 июня Киев, Украина

В странах Евросоюза в результате санкций заблокировали доступ к активам на сумму свыше 12,5 млрд евро.

Об этом сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро", - сообщил Виганд.

Увеличение в значительной степени связано с тем, что многие активы были заблокированы в Германии.



Федеральный министр финансов Кристина Линднер заявила на прошлой неделе, что российские активы на сумму почти в 4,5 миллиарда евро были заморожены в стране.



Среди них – депозиты центрального банка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.



Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных российских активов для восстановления Украины.