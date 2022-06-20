ЕС заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

В странах Евросоюза в результате санкций заблокировали доступ к активам на сумму свыше 12,5 млрд евро.
Об этом сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.
Увеличение в значительной степени связано с тем, что многие активы были заблокированы в Германии.
Федеральный министр финансов Кристина Линднер заявила на прошлой неделе, что российские активы на сумму почти в 4,5 миллиарда евро были заморожены в стране.
Среди них – депозиты центрального банка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Федеральный министр финансов Кристина Линднер заявила на прошлой неделе, что российские активы на сумму почти в 4,5 миллиарда евро были заморожены в стране.
Среди них – депозиты центрального банка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
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