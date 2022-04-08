ЕС ввел эмбарго на уголь из россии и санкции против российских банков

Евросоюз сообщил о пятом пакете санкции против РФ в ответ на зверства в Буче, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Она подчеркнула, что после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, блок должен усилить санкции против РФ в виде пятого пакета ограничительных мер.
Несмотря на все призывы, ЕС так и не смогла ни отключить большую часть российских банков от SWIFT, ни ввести нефтегазовое эмбарго против страны-агрессора.
Пятый пакет состоит из шести частей. Во-первых, ЕС запрещает импорт российского угля, который будет стоить России в 4 млрд евро ежегодно. Также блок вводит запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка.
Далее, ЕС вводит запрет российским суднам и операторам заходить в порты стран блока. Но здесь есть большой перечень исключений – агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы. Страны блока также запрещают работу российских и белорусских транспортных операторов, что, по словам фон дер Ляен, лишит российскую промышленность ключевых товаров.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Она подчеркнула, что после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, блок должен усилить санкции против РФ в виде пятого пакета ограничительных мер.
Несмотря на все призывы, ЕС так и не смогла ни отключить большую часть российских банков от SWIFT, ни ввести нефтегазовое эмбарго против страны-агрессора.
Пятый пакет состоит из шести частей. Во-первых, ЕС запрещает импорт российского угля, который будет стоить России в 4 млрд евро ежегодно. Также блок вводит запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка.
Далее, ЕС вводит запрет российским суднам и операторам заходить в порты стран блока. Но здесь есть большой перечень исключений – агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы. Страны блока также запрещают работу российских и белорусских транспортных операторов, что, по словам фон дер Ляен, лишит российскую промышленность ключевых товаров.
Четвертым пунктом страны расширяют запрет экспорта в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно. В список попали такие элементы как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т.д.
Пятым пунктом Евросоюз отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется агрессору еще в 5,5 млрд евро.
Последняя часть санкционного пакета запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны ЕС.
Глава Европейской Комиссии отметила, что блок также введет дополнительные индивидуальные санкции против РФ.
Хотя ЕС так и не смог полностью отрезать Россию от основного источника прибыли, энергоносителей, блок обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ, заявила глава ЕК.
Пятым пунктом Евросоюз отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется агрессору еще в 5,5 млрд евро.
Последняя часть санкционного пакета запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны ЕС.
Глава Европейской Комиссии отметила, что блок также введет дополнительные индивидуальные санкции против РФ.
Хотя ЕС так и не смог полностью отрезать Россию от основного источника прибыли, энергоносителей, блок обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ, заявила глава ЕК.
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