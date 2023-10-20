ЕС возобновляет обсуждение 12-го пакета санкций против россии - СМИ

14:36 20 октября Киев, Украина

Еврокомиссия и страны ЕС возобновили обсуждение 12-го пакета санкций против россии.

Об этом сообщает корреспондент СМИ Рикард Йозвяк в своем твиттере 20 октября.

Согласно его информации, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.

Планируется достижение договоренностей к ноябрю, но более вероятно, что это произойдет в декабре.