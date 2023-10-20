ЕС возобновляет обсуждение 12-го пакета санкций против россии - СМИ

Еврокомиссия и страны ЕС возобновили обсуждение 12-го пакета санкций против россии.
Об этом сообщает корреспондент СМИ Рикард Йозвяк в своем твиттере 20 октября.
Согласно его информации, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.
Планируется достижение договоренностей к ноябрю, но более вероятно, что это произойдет в декабре.
Об этом сообщает корреспондент СМИ Рикард Йозвяк в своем твиттере 20 октября.
Согласно его информации, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.
Планируется достижение договоренностей к ноябрю, но более вероятно, что это произойдет в декабре.
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