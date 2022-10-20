ЕС утвердил санкции против Ирана за продажу дронов-камикадзе россии

Совет Европейского союза утвердил по письменной процедуре санкции в отношении Ирана за поставки дронов-камикадзе россии, которые она использует в войне против Украины.
Об этом сообщает чешское председательство в Совете ЕС.
Об этом сообщает чешское председательство в Совете ЕС.
Страны ЕС согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения, которые уже были включены в предыдущие санкционные перечни ЕС.
По данным СМИ, под санкции попала Shahed Aviation Industries - компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед".
В список также вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.
Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал россии оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются рф против Украины.
В список также вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.
Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал россии оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются рф против Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии