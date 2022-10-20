ЕС утвердил санкции против Ирана за продажу дронов-камикадзе россии

14:53 20 октября Киев, Украина





Об этом сообщает чешское председательство в Совете ЕС. Совет Европейского союза утвердил по письменной процедуре санкции в отношении Ирана за поставки дронов-камикадзе россии, которые она использует в войне против Украины.Об этом сообщает чешское председательство в Совете ЕС.

"Совет постоянных представителей ЕС (COREPERII) принял санкции против Ирана в рекордные сроки. После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальный журнал", - говорится в сообщении.

Страны ЕС согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения, которые уже были включены в предыдущие санкционные перечни ЕС.