ЕС установит потолок цен на российскую нефть

17:01 05 октября Киев, Украина

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, а также подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийарто на своей странице в Facebook.



Невзирая на опасения некоторых стран касательно перспектив введения потолка цен на российскую нефть, дипломаты в целом одобрили предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план. Документ впервые создает правовую основу для введения потолка цен на российскую нефть, который будет введен параллельно с нефтяным эмбарго. Конкретного ценового диапазона пока нет, его только предстоит согласовать с другими странами, которые выразили готовность присоединиться к механизму.



Против идеи предельных цен до последнего сопротивлялись Греция, Мальта и Кипр — страны, чьи экономики сильно зависят от морских перевозок и владеют большим флотом, который перевозит в том числе и российскую нефть. Представители государств высказывали опасения касательно последствий для судоходной отрасли, однако, получив гарантии поддержки в случае проблем, согласились присоединиться к механизму.



Венгрия, традиционно сложный член ЕС для согласования санкций против россии, в этот раз оказалась даже более сговорчивой. Стране удалось добиться исключения из предлагаемого механизма поставок нефти по трубопроводам, а также исключения атомной энергетики, так как власти страны продолжают сотрудничать с российскими властями в проектах АЭС «Пакш». Также, вероятно, из-под санкций будут выведены российские алмазы, на чем ранее настаивала Бельгия. Помимо нефти, новый пакет будет включать в себя ограничения на импорт российской металлургической продукции и на экспорт в россию высокотехнологичных отраслей, а также введение персональных ограничений. Представить драфт проекта европейские власти намерены уже 5 октября.



Введение механизма предельных цен на российскую нефть может еще сильнее обвалить российские доходы бюджета. Власти не могут полноценно заместить европейский рынок, причем даже имеющиеся объемы нефти не всегда удается поставлять ввиду неготовности российской инфраструктуры к экспорту подобных мощностей.