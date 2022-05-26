ЕС, США и Британия объявили о создании международной группы по расследованию военных преступлений в Украине

15:40 26 мая Киев, Украина

Консультативная группа по расследованию военных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), созданная Евросоюзом США и Великобританией, призвана обеспечить эффективную координацию и поддержку усилий по привлечению к ответственности на местах.

Об этом сообщает офис пресс-секретаря Государственного департамента США.



Главной миссией ACA является поддержка расследовательских подразделений Генеральной прокуратуры Украины. Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, группа будет заниматься документированием, сохранением и анализом доказательств военных преступлений российских военных с целью привлечения их к уголовной ответственности.

«Очень важно, чтобы все виновные в ужасных злодеяниях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии россии в Украине, предстали перед судом. За военные преступления не может быть безнаказанности», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания уже взяла на себя четкое обязательство поддерживать Украину в ее расследованиях. Королевство направило в Украину экспертов по военным преступлениям и выделило дополнительное финансирование для помощи Международному уголовному суду (МУС).



В заявлении ACA говорится, что большинство ее экспертов в целях безопасности будут находиться на юго-востоке Польши. При этом в случае необходимости они будут оперативно направлены в Украину. Если же ситуация с безопасностью улучшится, эксперты и вспомогательный персонал переместятся туда полностью.