ЕС снова продлил санкции против РФ, теперь по причине невыполнения Минских договоренностей

Минские договоренности послужили поводом для пролонгирования уже существующих экономических санкций Евросоюза в отношении России.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Санкции продлили до 31 июля 2021 года. Такое решение Совет ЕС принял после последней оценки состояния выполнения Минских договоренностей.
Санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность российских финансовых учреждений.
Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу оборонного оборудования и товаров двойного назначения для военного использования в Россию. Санкции также накладывают ограничения на российский энергетический сектор, например, при добыче и разведке нефти.
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