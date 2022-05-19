ЕС снова продлил санкции против РФ, теперь по причине невыполнения Минских договоренностей

20:23 17 декабря Киев, Украина

Минские договоренности послужили поводом для пролонгирования уже существующих экономических санкций Евросоюза в отношении России.



Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



Санкции продлили до 31 июля 2021 года. Такое решение Совет ЕС принял после последней оценки состояния выполнения Минских договоренностей.

"Учитывая, что Минские договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - отмечается в сообщении.

Санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность российских финансовых учреждений.



Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу оборонного оборудования и товаров двойного назначения для военного использования в Россию. Санкции также накладывают ограничения на российский энергетический сектор, например, при добыче и разведке нефти.