ЕС слишком зависел от решений Германии

08:45 17 августа Киев, Украина

Большинство вопросов в ЕС решали две страны.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Monde.

"Война в Украине также открыла правду о Европе. Многие европейские лидеры были обольщены владимиром путиным. Сегодня они шокированы. Возвращение российского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешней ситуации не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что она отказалась прислушиваться к голосу правды. Этот голос уже много лет звучит из Польши", - сказал Моравецкий.



По его словам, равноправие в Евросоюзе носит декларативный характер и все решают Франция и Германия.

"Политическая практика показывает, что немецкий и французский голос имеют первостепенное значение. Итак, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть держит сильнейший", - добавил Моравецкий.



Он заявил, что если бы вся Европа поддержала позицию Германии, то не только "Северный поток-1", но и "Северный поток-2" был бы запущен много месяцев назад.

"Зависимость Европы от российского газа, который путин использует как инструмент шантажа против всего континента, была бы почти необратима", - сказал польский премьер.



Ранее Моравецкий заявлял, что после того, как будет преодолена империалистическая россия, от права более сильного нужно избавиться внутри ЕС.