ЕС с Египтом и Израилем будут экспортировать газ в Европу

В Каире в среду был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Евросоюзом, Египтом и Израилем касательно экспорта природного газа в страны Европы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа.
Также сообщается, что ЕС и Египет договорились сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности.
ЕС и Египет разработают Средиземноморское водородное партнерство для содействия инвестициям в производство электроэнергии из возобновляемых источников, укрепления и расширения электрических сетей, включая транссредиземноморские интерконнекторы, производство возобновляемых источников энергии и низкоуглеродистого водорода, а также строительство инфраструктуры хранения, транспортировки и распределения.
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