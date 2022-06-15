ЕС с Египтом и Израилем будут экспортировать газ в Европу

14:32 15 июня Киев, Украина

В Каире в среду был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Евросоюзом, Египтом и Израилем касательно экспорта природного газа в страны Европы.



Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.



Природный газ из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья будет поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа.

"Стороны будут работать вместе над стабильными поставками природного газа таким образом, чтобы это соответствовало долгосрочным целям декарбонизации и на основе рыночных цен", - говорится в заявлении.



Также сообщается, что ЕС и Египет договорились сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности.



ЕС и Египет разработают Средиземноморское водородное партнерство для содействия инвестициям в производство электроэнергии из возобновляемых источников, укрепления и расширения электрических сетей, включая транссредиземноморские интерконнекторы, производство возобновляемых источников энергии и низкоуглеродистого водорода, а также строительство инфраструктуры хранения, транспортировки и распределения.