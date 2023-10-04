ЕС реформирует миграционную политику в ответ на кризис с нелегальными мигрантами

19:05 04 октября Киев, Украина

Страны Евросоюза достигли соглашения о реформировании миграционной политики, реагируя на острый вопрос нелегальных мигрантов, возвышавшийся в ЕС.

Об этом было объявлено агентством Reuters.

Согласно этому соглашению, страны, как Италия, которые принимают значительное количество мигрантов из региона Средиземного моря, теперь имеют возможность ускорить процедуры предоставления убежища и обращаться за оперативной поддержкой со стороны своих партнеров в ЕС, включая финансовую помощь и программы переселения.

Теперь перед 27 странами-членами ЕС стоит задача дальнейших переговоров с Европарламентом. Их целью является разработка и утверждение миграционной системы, которая будет функционировать до выборов в законодательный орган ЕС в 2024 году.

По информации, полученной от дипломатических источников Reuters, Италия дала согласие на соглашение, после того как были исключены некоторые упоминания о деятельности благотворительных организаций, которые получают финансирование от Германии для оказания помощи нелегальным мигрантам.

Согласно данным источников агентства, Польша и Венгрия, выражая решительное противодействие приему мигрантов из регионов Ближнего Востока и Африки, проголосовали против этого соглашения, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Решение было принято большинством голосов.