ЕС реформирует миграционную политику в ответ на кризис с нелегальными мигрантами

Страны Евросоюза достигли соглашения о реформировании миграционной политики, реагируя на острый вопрос нелегальных мигрантов, возвышавшийся в ЕС.
Об этом было объявлено агентством Reuters.
Согласно этому соглашению, страны, как Италия, которые принимают значительное количество мигрантов из региона Средиземного моря, теперь имеют возможность ускорить процедуры предоставления убежища и обращаться за оперативной поддержкой со стороны своих партнеров в ЕС, включая финансовую помощь и программы переселения.
Теперь перед 27 странами-членами ЕС стоит задача дальнейших переговоров с Европарламентом. Их целью является разработка и утверждение миграционной системы, которая будет функционировать до выборов в законодательный орган ЕС в 2024 году.
По информации, полученной от дипломатических источников Reuters, Италия дала согласие на соглашение, после того как были исключены некоторые упоминания о деятельности благотворительных организаций, которые получают финансирование от Германии для оказания помощи нелегальным мигрантам.
Согласно данным источников агентства, Польша и Венгрия, выражая решительное противодействие приему мигрантов из регионов Ближнего Востока и Африки, проголосовали против этого соглашения, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Решение было принято большинством голосов.
Об этом было объявлено агентством Reuters.
Согласно этому соглашению, страны, как Италия, которые принимают значительное количество мигрантов из региона Средиземного моря, теперь имеют возможность ускорить процедуры предоставления убежища и обращаться за оперативной поддержкой со стороны своих партнеров в ЕС, включая финансовую помощь и программы переселения.
Теперь перед 27 странами-членами ЕС стоит задача дальнейших переговоров с Европарламентом. Их целью является разработка и утверждение миграционной системы, которая будет функционировать до выборов в законодательный орган ЕС в 2024 году.
По информации, полученной от дипломатических источников Reuters, Италия дала согласие на соглашение, после того как были исключены некоторые упоминания о деятельности благотворительных организаций, которые получают финансирование от Германии для оказания помощи нелегальным мигрантам.
Согласно данным источников агентства, Польша и Венгрия, выражая решительное противодействие приему мигрантов из регионов Ближнего Востока и Африки, проголосовали против этого соглашения, в то время как Австрия, Чехия и Словакия воздержались. Решение было принято большинством голосов.
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