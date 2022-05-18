ЕС разработал план послевоенного восстановления Украины в обмен на реформы – СМИ

07:31 18 мая Киев, Украина

Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро. План потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для приближения к Европейскому Союзу и будущего вступления страны в ЕС.



Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить сегодня,18 мая.



Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а средства, выделенные на восстановление, будут связаны со строгими условиями, такими как борьба с коррупцией и усилиями правительства Украины по проведению реформ. По этому плану, реформы призваны приблизить Украину к ЕС.



Кроме того, во время восстановления должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы так, чтобы отвечать климатическим требованиям.



Пока неизвестно, сколько денег нужно на восстановление. Ущерб от российско-украинской войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.



Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.



Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, среди прочего, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или постепенно привести украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.



Большое значение в плане придается надлежащему управлению, верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.



Деньги на план реконструкции, согласно замыслу, поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую част"ь, поясняет Еврокомиссия.



Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.



Относительно льготных кредитов Киеву комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность по таким долгам ЕС.



СМИ отмечает, что это предложение является взрывоопасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе традиционно немецкое правительство, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.



Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции, впрочем, это считается юридически чувствительным вопросом.