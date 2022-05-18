ЕС разработал план послевоенного восстановления Украины в обмен на реформы – СМИ

Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро. План потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для приближения к Европейскому Союзу и будущего вступления страны в ЕС.
Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить сегодня,18 мая.
Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а средства, выделенные на восстановление, будут связаны со строгими условиями, такими как борьба с коррупцией и усилиями правительства Украины по проведению реформ. По этому плану, реформы призваны приблизить Украину к ЕС.
Кроме того, во время восстановления должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы так, чтобы отвечать климатическим требованиям.
Пока неизвестно, сколько денег нужно на восстановление. Ущерб от российско-украинской войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.
Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.
Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, среди прочего, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или постепенно привести украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.
Большое значение в плане придается надлежащему управлению, верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.
Деньги на план реконструкции, согласно замыслу, поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую част"ь, поясняет Еврокомиссия.
Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.
Относительно льготных кредитов Киеву комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность по таким долгам ЕС.
СМИ отмечает, что это предложение является взрывоопасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе традиционно немецкое правительство, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.
Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции, впрочем, это считается юридически чувствительным вопросом.
Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить сегодня,18 мая.
Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а средства, выделенные на восстановление, будут связаны со строгими условиями, такими как борьба с коррупцией и усилиями правительства Украины по проведению реформ. По этому плану, реформы призваны приблизить Украину к ЕС.
Кроме того, во время восстановления должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы так, чтобы отвечать климатическим требованиям.
Пока неизвестно, сколько денег нужно на восстановление. Ущерб от российско-украинской войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.
Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.
Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, среди прочего, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или постепенно привести украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.
Большое значение в плане придается надлежащему управлению, верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.
Деньги на план реконструкции, согласно замыслу, поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую част"ь, поясняет Еврокомиссия.
Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.
Относительно льготных кредитов Киеву комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность по таким долгам ЕС.
СМИ отмечает, что это предложение является взрывоопасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе традиционно немецкое правительство, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.
Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции, впрочем, это считается юридически чувствительным вопросом.
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