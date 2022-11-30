ЕС разрабатывает стратегию конфискации российских активов в пользу Украины
11:51 30 ноября Киев, Украина
Президент Еврокомиссии в среду заявила, Брюссель вместе
с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов что бы передать Украине.
Об этом она сказала в своем обращении в среду.
"Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила фон дер Ляйен.
Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.
"Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.
Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.
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