ЕС разрабатывает стратегию конфискации российских активов в пользу Украины

11:51 30 ноября Киев, Украина





Об этом она сказала в своем обращении в среду.



Президент Еврокомиссии в среду заявила, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов что бы передать Украине.Об этом она сказала в своем обращении в среду.

"Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила фон дер Ляйен.



Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.

"Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.



Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.