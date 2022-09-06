ЕС разрабатывает санкции против Китая, которые будут жестче, чем против рф

Российское вторжение в Украину побудило европейских политиков задуматься о ранее невообразимых экономических санкциях против второй по величине экономики мира, если Пекин предпримет военный шаг против Тайваня, передает Politico.
Отмечается, что в Европе неохотно комментируют тему Тайваня и споры между США и Китаем. Однако европейские дипломаты признают, что существует опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля.
В Брюсселе признаются, что в случае эскалации станут на сторону США и уже разрабатывают санкции против Китая, которые будут жестче, чем против России.
Отмечается, что в Европе неохотно комментируют тему Тайваня и споры между США и Китаем. Однако европейские дипломаты признают, что существует опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля.
В Брюсселе признаются, что в случае эскалации станут на сторону США и уже разрабатывают санкции против Китая, которые будут жестче, чем против России.
Кроме того, ЕС призывают подготовиться к возможному вооруженному противостоянию, так как пример Украины показывает, что нужно ожидать "худших сценариев".
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