ЕС разрабатывает 12-й пакет санкций против рф: запрет на экспорт военных компонентов

Европейский Союз предложил новые меры санкций в рамках своего 12-го пакета, направленного против россии, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы ЕС. Согласно предложениям, в рамках санкций предлагается запретить экспорт станков и деталей, используемых россией для производства вооружений, направленных против Украины.
Дополнительно в список запрещенных товаров предлагается включить химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для беспилотников. Важным аспектом является также долгожданный запрет на российские алмазы, начиная с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Предложения также включают меры для более эффективного контроля ограничений цен на российскую нефть. Планируется, что эти санкции, если будут одобрены, окажут влияние на экспорт и импорт из россии, при этом оценивается, что этот новый пакет санкций может сократить объем торговли примерно на 5 миллиардов евро.
Список ограниченных организаций также предполагается расширить, включив более 30 компаний, в том числе предприятия в Казахстане, Узбекистане, Сингапуре, а также несколько российских машиностроительных компаний. Однако окончательное одобрение и изменения могут произойти после обсуждения предложений странами-членами на этой неделе.
Дополнительно в список запрещенных товаров предлагается включить химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для беспилотников. Важным аспектом является также долгожданный запрет на российские алмазы, начиная с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Предложения также включают меры для более эффективного контроля ограничений цен на российскую нефть. Планируется, что эти санкции, если будут одобрены, окажут влияние на экспорт и импорт из россии, при этом оценивается, что этот новый пакет санкций может сократить объем торговли примерно на 5 миллиардов евро.
Список ограниченных организаций также предполагается расширить, включив более 30 компаний, в том числе предприятия в Казахстане, Узбекистане, Сингапуре, а также несколько российских машиностроительных компаний. Однако окончательное одобрение и изменения могут произойти после обсуждения предложений странами-членами на этой неделе.
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