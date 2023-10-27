ЕС рассматривает возможность перенаправить Украине конфискованную в Ливии технику

17:20 25 октября Киев, Украина

Члены Европейского парламента будут давить на страны ЕС, чтобы отправить в Украину 146 единиц конфискованной в Ливии бронетехники. Технику конфисковали в прошлом году у судна под флагом Экваториальной Гвинеи.