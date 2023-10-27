ЕС рассматривает возможность перенаправить Украине конфискованную в Ливии технику

Члены Европейского парламента будут давить на страны ЕС, чтобы отправить в Украину 146 единиц конфискованной в Ливии бронетехники. Технику конфисковали в прошлом году у судна под флагом Экваториальной Гвинеи.
Об этом пишут издания Politico и нидерландская служба новостей RTL Nieuws.
В Нидерландах в июле 2022 года ООН зафиксировала нарушения на эмбарго оружия в Ливию. Судно MV VICTORY RORO пыталось перевезти бронетехнику в страну, но его остановили.
В рамках операции под названием IRINI французский самолет и фрегаты Греции и Италии обнаружили военно-транспортные средства на борту. Броневики пока хранятся на складе вблизи французского Марселя.
Подобно тому, как США недавно конфисковали тысячи единиц оружия и миллионы шаров в Йемене и передали их Украине, Европа должна сделать то же самое с бронетехникой из Ливии, считает депутат Европарламента Барт Гротуйс.
Юридически это возможно, и это будет "очень четким сигналом для россии, что Европа хочет сделать все возможное" для Украины, говорит евродепутат. Окончательное решение должен быть принят Европейским советом правительственных лидеров.
В Нидерландах в июле 2022 года ООН зафиксировала нарушения на эмбарго оружия в Ливию. Судно MV VICTORY RORO пыталось перевезти бронетехнику в страну, но его остановили.
В рамках операции под названием IRINI французский самолет и фрегаты Греции и Италии обнаружили военно-транспортные средства на борту. Броневики пока хранятся на складе вблизи французского Марселя.
Подобно тому, как США недавно конфисковали тысячи единиц оружия и миллионы шаров в Йемене и передали их Украине, Европа должна сделать то же самое с бронетехникой из Ливии, считает депутат Европарламента Барт Гротуйс.
Юридически это возможно, и это будет "очень четким сигналом для россии, что Европа хочет сделать все возможное" для Украины, говорит евродепутат. Окончательное решение должен быть принят Европейским советом правительственных лидеров.
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