ЕС рассматривает Россию не как посредника, а как участника войны на Донбассе

15:00 10 Июнь Киев, Украина

Евросоюз рассматривает Российскую Федерацию только как участника конфликта на Донбассе , это станет ключевой темой обсуждения на саммите лидеров стран "Большой семерки".

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на брифинге относительно участия руководства ЕС в саммите G7, который начинается завтра.

Причем партнеры "Большой семерки", подчеркнул Мишель, едины во мнении по поводу деструктивных действий этого государства.

"ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за его пределами", – заверил он.

На этой неделе президент Евросовета провел телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным и высказал позицию Европейского Союза относительно войны на Донбассе.

"В конфликте, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника. Не признаем незаконной аннексии РФ Крыма и не будем", – подчеркнул он.

Добавим: саммит "Большой семерки" проходит на британском полуострове Корнуолл. На нем стороны уже подтвердили поддержку суверенитета украинского государства, а также пообещали продолжать следить за агрессией со стороны РФ.