ЕС рассматривает Россию не как посредника, а как участника войны на Донбассе

15:00 10 Июнь Киев, Украина

Евросоюз рассматривает Российскую Федерацию только как участника конфликта на Донбассе, это станет ключевой темой обсуждения на саммите лидеров стран "Большой семерки". 
 
Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на брифинге относительно участия руководства ЕС в саммите G7, который начинается завтра.
 
Причем партнеры "Большой семерки", подчеркнул Мишель, едины во мнении по поводу деструктивных действий этого государства.
"ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за его пределами", – заверил он.
На этой неделе президент Евросовета провел телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным и высказал позицию Европейского Союза относительно войны на Донбассе.
"В конфликте, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника. Не признаем незаконной аннексии РФ Крыма и не будем", – подчеркнул он.
Добавим: саммит "Большой семерки" проходит на британском полуострове Корнуолл. На нем стороны уже подтвердили поддержку суверенитета украинского государства, а также пообещали продолжать следить за агрессией со стороны РФ.