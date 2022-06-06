ЕС работает над планом, который поможет отказаться от российского газа

Евросоюз разработал план, который поможет отказаться от поставок российского газа.
Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет DW.
Он напомнил, что ЕС импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год.
Согласно плану, ЕС планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.
По слова Бертона, президент рф владимир путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".
Он напомнил, что ЕС импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год.
Согласно плану, ЕС планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.
По слова Бертона, президент рф владимир путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".
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