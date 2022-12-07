ЕС пытается согласовать ограничение цены на газ — Reuters

07:39 07 декабря Киев, Украина

Страны Европейского Союза во вторник, 6 декабря, рассмотрели последнее предложение по более низкому ограничению цены на газ в 220 евро. Это произошло за неделю до встречи, на которой блок надеется решить проблему, глубоко разделившую 27 государств-членов ЕС, пишет Reuters.



Несколько государств, включая Германию, выступили против идеи любого ограничения. Они заявили, что это может усложнить поставки. В то же время, Бельгия, Италия и Польша называют это защитой потребителей и экономики от высокого уровня цен на энергоносители.



Как пишет Reuters, накануне поздно вечером председательствующая в ЕС Чехия выдвинула компромисс. Согласно ему, предлагается вводить ограничения, если цены будут превышать 220 евро за мегаватт-час в течение пяти дней по месячному контракту на хабе TTF в Нидерландах.



Цена TTF, которая служит европейским ориентиром, также должна быть на 35 евро выше базовой цены на сжиженный природный газ (СПГ) на основе многочисленных имеющихся оценок цен на СПГ, чтобы задействовать ограничения.



Новый чешский компромисс ниже 275 евро/МВт-ч, предложенного Еврокомиссией 22 ноября.



Некоторые дипломаты ЕС на условиях анонимности заявили, что позиции стран не изменились. Они предполагают, что может потребоваться еще одна встреча 19 декабря после министерских переговоров в следующий вторник.



Дипломаты стран ЕС обсудят последний проект предложения в среду, чтобы попытаться приблизиться к соглашению, отмечает агентство.



Страны-члены, недовольные предложением ЕС, также выдвинули свои предложения, пишет Reuters. Нидерланды предложили ограничение цены только на закупку газа при поддержке правительства, в то время как страны, включая Бельгию и Польшу, предлагают колебать ограничения.



6 декабря цена TTF составляла около 134 евро, снизившись с пика в 340 евро в августе.