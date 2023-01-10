ЕС продолжит оказывать давление на рф и расширять санкции против беларуси и Ирана — фон дер Ляен
15:03 10 января Киев, Украина
Президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС продолжит "оказывать давление на кремль так долго, как это будет необходимо с помощью "кусающего" санкционного режима".
Она отметила, что Евросоюз также расширит санкций на тех, кто военно поддерживает российскую войну, как беларусь или Иран.
"Мы выступим с новыми санкциями против беларуси, в ответ на ту роль, которую она играет в российской войне в Украине", - отметила она на брифинге.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что "российская угроза наиболее насущна сейчас, однако не единственная".
"Мы также наблюдаем попытки Китая изменить мироустройство в свою пользу, и мы должны наращивать собственную устойчивость. В новой декларации мы расширяем наше сотрудничество еще в четырех областях: интенсифицируем работу в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам, а также в противодействии терроризму. Во-вторых, мы усилим наше сотрудничество по вопросам новейших технологий и космоса. Третье, угрожающие климатические последствия для безопасности. Четвертое, мы будем усиливать нашу устойчивость — устойчивость общества против вредного иностранного влияния, манипуляций информацией и устойчивость нашей критической инфраструктуры", - сказала Урсула фон дер Ляен.
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