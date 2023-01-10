ЕС продолжит оказывать давление на рф и расширять санкции против беларуси и Ирана — фон дер Ляен

15:03 10 января Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС продолжит "оказывать давление на кремль так долго, как это будет необходимо с помощью "кусающего" санкционного режима".

Она отметила, что Евросоюз также расширит санкций на тех, кто военно поддерживает российскую войну, как беларусь или Иран.

"Мы выступим с новыми санкциями против беларуси, в ответ на ту роль, которую она играет в российской войне в Украине", - отметила она на брифинге.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что "российская угроза наиболее насущна сейчас, однако не единственная".