ЕС продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев

Совет Европейского Союза сегодня 27 января принял решение продлить на полгода, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные на конкретные секторы экономики российской федерации .
Об этом говорится в релизе на официальном сайте Евросовета.
Об этом говорится в релизе на официальном сайте Евросовета.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
Кроме того, они охватывают запрет на импорт или транспортировку по морскому пути сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных средств массовой информации.
В Совете ЕС также напомнили, что помимо экономических санкций, Евросоюз ввел разные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия россии против Украины, в частности индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.
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