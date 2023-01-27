ЕС продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев

16:41 27 января Киев, Украина

Совет Европейского Союза сегодня 27 января принял решение продлить на полгода, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные на конкретные секторы экономики российской федерации .



Об этом говорится в релизе на официальном сайте Евросовета.

"Эти санкции впервые были введены в 2014 году в ответ на действия россии, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 года в связи с непровоцированной и неоправданной военной агрессией россии против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.



Кроме того, они охватывают запрет на импорт или транспортировку по морскому пути сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых кремлем дезинформационных средств массовой информации.



В Совете ЕС также напомнили, что помимо экономических санкций, Евросоюз ввел разные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия россии против Украины, в частности индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.