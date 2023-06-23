ЕС принял 11-й пакет санкций против россии

14:39 23 июня Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.



Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Совет Европейского союза принял 11 пакет экономических и индивидуальных санкций, направленных на усиление существующих ограничений ЕС и прекращение их обхода.Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что санкции ЕС уже имеют высокую цену для российской экономики и способности кремля финансировать свою агрессию.

"Сегодняшний пакет увеличивает наше давление на россию и на военную машину путина. Прерывая пути для обхода, мы доведем до максимума давление на россию, в дальнейшем лишая ее ресурсов, в которых она отчаянно нуждается в продолжении своей преступной войны против Украины", — сказал он.

Борьба с обходом санкций

Чтобы бороться с обходом санкций, ЕС усиливает двустороннее и многостороннее сотрудничество с третьими странами и техническую помощь. В ситуациях, когда сотрудничество не поможет достичь результата, ЕС будет предпринимать "быстрые, пропорциональные и целенаправленные действия", которые направлены исключительно на то, чтобы лишить рф ресурсов, позволяющих ему продолжать войну против Украины "в форме соответствующих индивидуальных мер в ответ на участие операторов третьих стран в обходе санкций".



Как крайняя мера борьбы с обходом санкций ЕС может ограничить продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий, которые уже запрещено ввозить в россию, в частности тех, которые могут использоваться для ведения войны, в третьи страны, в отношении которых наблюдают "постоянный и особенно высокий" риск использования для обхода санкций.



Запрет транзита

Для минимизации риска обхода санкций ЕС запретил транзит через территорию россии большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного горючего – для товаров, экспортируемых из ЕС в третьи страны.



Импортно-экспортный контроль и ограничение

Совет ЕС внес еще 87 компаний в перечень субъектов, непосредственно поддерживающих ВПК россии в войне против Украины. Они будут подвергаться более строгим экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного использования .



В список входят четыре иранские компании , производящие беспилотники и поставляющие их россии, компании третьих стран , участвующие в обходе торговых ограничений, а также некоторые российские организации, занимающиеся разработкой, производством и снабжением электронных компонентов для российского ВПК.



Также ЕС расширил список запрещенных товаров , которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности , включая электронные компоненты, полупроводниковые материалы, оборудование для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры энергетических материалов и прекурсоры химического оружия, оптические компоненты, навигационные металлы, используемые в оборонном секторе и морское оборудование.



Санкции против медиа

Совет ЕС остановил лицензии на вещание еще на пять медиа как прямо или косвенно подконтрольные рф и используемые для манипулятивного представления информации: RT Balkan , Oriental Review , Tsargrad , New Eastern Outlook и Katehon .



Транспортные санкции

ЕС распространил запрет на перевозку грузов в ЕС автомобильным транспортом на прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в россии , в том числе на грузовики, зарегистрированные за пределами россии.



Кроме того, учитывая резкое увеличение случаев обманчивой практики судов, транспортирующих сырую нефть и нефтепродукты, Совет ЕС решил запретить доступ к портам и шлюзам ЕС любым судам , осуществляющим перевалку с судна на судно, если у компетентных органов есть достаточные основания подозревать, что судно либо нарушает запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов морским транспортом в ЕС, либо транспортирует российскую сырую нефть или нефтепродукты, приобретенные дороже, чем определенная союзниками предельная цена.



Такой же запрет будет применяться к судам, если у компетентных органов есть веские основания подозревать, что есть незаконное вмешательство в навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов.



Энергетика

Прекращается действие временного исключения из санкций для Германии и Польши по поставке сырой нефти из россии из-за северной секции нефтепровода "Дружба". В то же время, по этому пути можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.



Персональные санкции

Вводятся также персональные санкции против ряда физических и юридических лиц.



Соответствующие акты опубликуют в Официальном журнале ЕС.