ЕС предложит Венгрии финансовую компенсацию за отказ от российской нефти - Politico

Брюссель может заплатить Будапешту за то, чтобы он отказался от российского топлива, поскольку тупиковая ситуация вокруг санкций усугубляется.
Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.
По их данным, Будапешт сможет получить деньги в рамках новой энергетической стратегии ЕС REPowerEU, которая будет представлена на следующей неделе. Цель REPowerEU — полное избавление от зависимости от российских энергоносителей.
Самый последний план шестого пакета санкций ЕС, с которым ознакомился Politico, предусматривал предоставление отсрочки для Венгрии и Словакии до конца 2024 года. Это на два года больше, чем у всего остального ЕС. К этому времени обе страны, больше других зависящие от российской нефти, должны полностью отказаться от нее. Получила отсрочку и Чехия — до конца июня 2024 года.
Однако Орбан считает, что для отказа от российской нефти Венгрии потребуется пять лет. Также, по его мнению, отказ потребует миллиарды долларов инвестиций и доступ Венгрии к средствам из европейского фонда восстановления после пандемии.
Ранее Венгрия объявляла, что наложит право вето на любое предложение ЕС, которое приведет к росту ограничений на импорт российских энергоносителей.
Орбан — один из самых лояльных Кремлю восточноевропейских политиков. The Insider выяснил, что одной из причин этой преданности может являться видеокомпромат на венгерского премьер-министра, полученный криминальным авторитетом Семеном Могилевичем еще в середине 90-х годов.
По их данным, Будапешт сможет получить деньги в рамках новой энергетической стратегии ЕС REPowerEU, которая будет представлена на следующей неделе. Цель REPowerEU — полное избавление от зависимости от российских энергоносителей.
Самый последний план шестого пакета санкций ЕС, с которым ознакомился Politico, предусматривал предоставление отсрочки для Венгрии и Словакии до конца 2024 года. Это на два года больше, чем у всего остального ЕС. К этому времени обе страны, больше других зависящие от российской нефти, должны полностью отказаться от нее. Получила отсрочку и Чехия — до конца июня 2024 года.
Однако Орбан считает, что для отказа от российской нефти Венгрии потребуется пять лет. Также, по его мнению, отказ потребует миллиарды долларов инвестиций и доступ Венгрии к средствам из европейского фонда восстановления после пандемии.
Ранее Венгрия объявляла, что наложит право вето на любое предложение ЕС, которое приведет к росту ограничений на импорт российских энергоносителей.
Орбан — один из самых лояльных Кремлю восточноевропейских политиков. The Insider выяснил, что одной из причин этой преданности может являться видеокомпромат на венгерского премьер-министра, полученный криминальным авторитетом Семеном Могилевичем еще в середине 90-х годов.
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