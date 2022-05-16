ЕС предложит новый пакет финансовой помощи для Украины

16:34 16 мая Киев, Украина

В среду должны официально заявить о программе финподдержки Украины , ее размер не называется.





По данным издания, помощь будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Украине и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны. Еврокомиссия планирует на этой неделе предложить новый пакет финансовой помощи Украине, пишет Reuters в понедельник, 16 мая.По данным издания, помощь будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Украине и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.



Размер краткосрочной финансовой поддержки еще определяется.



При этом источники издания заявили, что помощь будет примерно покрывать финансовые потребности Украины в течение двух месяцев, в основном за счет кредитов.



Уточняется, что средства будут поступать из бюджета ЕС и от правительств ЕС.



Таким образом, решено отказаться от планов, согласно которым средства могут быть привлечены на рынке с выпуском совместных облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС, отмечает издание.



Ранее сообщалось, что Украина уже получила 5 млрд долларов из 11 млрд, о которых идут переговоры с международными партнерами.



В целом Украина ожидает получить в мае ряд грантов и кредитов от стран-партнеров и от международных финансовых организаций.