ЕС предложит новый пакет финансовой помощи для Украины

В среду должны официально заявить о программе финподдержки Украины , ее размер не называется.
Еврокомиссия планирует на этой неделе предложить новый пакет финансовой помощи Украине, пишет Reuters в понедельник, 16 мая.
По данным издания, помощь будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Украине и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.
По данным издания, помощь будет включать новые кредиты для предоставления немедленной ликвидности Украине и обязательства по долгосрочному финансированию восстановления страны.
Размер краткосрочной финансовой поддержки еще определяется.
При этом источники издания заявили, что помощь будет примерно покрывать финансовые потребности Украины в течение двух месяцев, в основном за счет кредитов.
Уточняется, что средства будут поступать из бюджета ЕС и от правительств ЕС.
Таким образом, решено отказаться от планов, согласно которым средства могут быть привлечены на рынке с выпуском совместных облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Украина уже получила 5 млрд долларов из 11 млрд, о которых идут переговоры с международными партнерами.
В целом Украина ожидает получить в мае ряд грантов и кредитов от стран-партнеров и от международных финансовых организаций.
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