ЕС предлагает Украине увеличить транзит украинского зерна через "коридоры солидарности"

08:55 13 сентября Киев, Украина

Украине планируют преподнести идею о продлении временного запрета на экспорт своего зерна в пять стран Европейского союза, одновременно расширив возможности транзита через "коридоры солидарности".

Эту информацию сообщил Януш Войцеховский, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства, в своем заявлении 12 сентября.

В своем выступлении он подчеркнул, что ЕС прилагает усилия для того, чтобы украинское зерно достигло стран, где оно наиболее необходимо. В то же время, он отметил, что ограничение экспорта в пять стран ЕС было эффективным и способствовало стабилизации рынков этих стран.

Войцеховский призвал сохранить этот баланс и избегать хаоса, который может возникнуть из-за односторонних решений отдельных стран. Он подчеркнул, что это может привести к протестам и блокировке дорог, что, по его мнению, не будет полезным для Украины, особенно в условиях, когда черноморские порты страны остаются заблокированными.

Вместо этого еврокомиссар предложил увеличить экспорт украинского зерна через "коридоры солидарности ЕС", что позволит увеличить транзитные возможности до 4,7 миллионов тонн в месяц. Он также добавил, что ЕС готов предложить компенсацию украинским компаниям за расходы на транзит зерна, чтобы поддержать их конкурентоспособность на мировом рынке.