Украине планируют преподнести идею о продлении временного запрета на экспорт своего зерна в пять стран Европейского союза, одновременно расширив возможности транзита через "коридоры солидарности".
Эту информацию сообщил Януш Войцеховский, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства, в своем заявлении 12 сентября.
В своем выступлении он подчеркнул, что ЕС прилагает усилия для того, чтобы украинское зерно достигло стран, где оно наиболее необходимо. В то же время, он отметил, что ограничение экспорта в пять стран ЕС было эффективным и способствовало стабилизации рынков этих стран.
Войцеховский призвал сохранить этот баланс и избегать хаоса, который может возникнуть из-за односторонних решений отдельных стран. Он подчеркнул, что это может привести к протестам и блокировке дорог, что, по его мнению, не будет полезным для Украины, особенно в условиях, когда черноморские порты страны остаются заблокированными.
Вместо этого еврокомиссар предложил увеличить экспорт украинского зерна через "коридоры солидарности ЕС", что позволит увеличить транзитные возможности до 4,7 миллионов тонн в месяц. Он также добавил, что ЕС готов предложить компенсацию украинским компаниям за расходы на транзит зерна, чтобы поддержать их конкурентоспособность на мировом рынке.
Эту информацию сообщил Януш Войцеховский, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства, в своем заявлении 12 сентября.
В своем выступлении он подчеркнул, что ЕС прилагает усилия для того, чтобы украинское зерно достигло стран, где оно наиболее необходимо. В то же время, он отметил, что ограничение экспорта в пять стран ЕС было эффективным и способствовало стабилизации рынков этих стран.
Войцеховский призвал сохранить этот баланс и избегать хаоса, который может возникнуть из-за односторонних решений отдельных стран. Он подчеркнул, что это может привести к протестам и блокировке дорог, что, по его мнению, не будет полезным для Украины, особенно в условиях, когда черноморские порты страны остаются заблокированными.
Вместо этого еврокомиссар предложил увеличить экспорт украинского зерна через "коридоры солидарности ЕС", что позволит увеличить транзитные возможности до 4,7 миллионов тонн в месяц. Он также добавил, что ЕС готов предложить компенсацию украинским компаниям за расходы на транзит зерна, чтобы поддержать их конкурентоспособность на мировом рынке.
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