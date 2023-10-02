ЕС подтверждает долгосрочную поддержку Украины в Киеве

15:26 02 октября Киев, Украина





Это событие приходится на период, когда возникли разногласия среди членов На встрече министров иностранных дел Европейского союза в Киеве подтверждена долгосрочная поддержка Украины, как сообщает агентство France-Presse 2 октября.Это событие приходится на период, когда возникли разногласия среди членов ЕС относительно уровня поддержки Украины, особенно в свете ограниченных успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении против российских войск.

"Мы собрались на эту историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, которая является кандидатом на вступление в ЕС", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Цель этой встречи заключалась в "выражении нашей солидарности и поддержки украинскому народу", как добавил он, отметив, что сама встреча "не направлена на принятие конкретных решений и выводов".



Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот саммит важным сигналом европейской поддержки для Киева.