ЕС подтверждает долгосрочную поддержку Украины в Киеве

На встрече министров иностранных дел Европейского союза в Киеве подтверждена долгосрочная поддержка Украины, как сообщает агентство France-Presse 2 октября.
Это событие приходится на период, когда возникли разногласия среди членов ЕС относительно уровня поддержки Украины, особенно в свете ограниченных успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении против российских войск.
Это событие приходится на период, когда возникли разногласия среди членов ЕС относительно уровня поддержки Украины, особенно в свете ограниченных успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении против российских войск.
Цель этой встречи заключалась в "выражении нашей солидарности и поддержки украинскому народу", как добавил он, отметив, что сама встреча "не направлена на принятие конкретных решений и выводов".
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот саммит важным сигналом европейской поддержки для Киева.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот саммит важным сигналом европейской поддержки для Киева.
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