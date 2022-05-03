ЕС планирует заменить российский газ на поставки из Африки

Евросоюз намерен больше сотрудничать со странами Африки
Чтобы заместить импорт российского газа и сократить зависимость от Москвы в энергетической сфере почти на две трети в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.
В проекте говорится, что африканские страны, в том числе Нигерия, Сенегал и Ангола, «обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного природного газа». Еврокомиссия может принять соглашение, которое расширит сотрудничество по поставкам топлива с этими странами, в конце мая, пишет агентство.
Еще одна цель плана ЕС по увеличению импорта газа из других стран — добиться реализации соглашения с США, по которому они в 2022 году поставят в Евросоюз 15 миллиардов дополнительных кубометров сжиженного газа, а затем до 2030 года будут ежегодно ввозить около 50 миллиардов кубометров до 2030 года, отмечает Bloomberg.
Также ЕС собирается подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки сжиженного газа к лету 2022 года и поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора» (до 20 миллиардов кубометров в год), который обеспечивает поставки из Азербайджана.
1 апреля президент Владимир Путин обязал вести расчеты за газ только в рублях со странами, которые правительство признало «недружественными». Он говорил, что в случае отказа от оплаты в российской валюте «действующие контракты будут остановлены».
В конце апреля российская энергетическая компания «Газпром» прекратила поставлять газ болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, которые отказались оплачивать сырье в рублях.
После начала войны с Украиной список «недружественных» стран расширился — 7 марта правительство внесло туда 48 государств. Среди них Украина, США, все страны Евросоюза, а также Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Корея и другие. Большинство из них поддержало экономические санкции против России.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.
В проекте говорится, что африканские страны, в том числе Нигерия, Сенегал и Ангола, «обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного природного газа». Еврокомиссия может принять соглашение, которое расширит сотрудничество по поставкам топлива с этими странами, в конце мая, пишет агентство.
Еще одна цель плана ЕС по увеличению импорта газа из других стран — добиться реализации соглашения с США, по которому они в 2022 году поставят в Евросоюз 15 миллиардов дополнительных кубометров сжиженного газа, а затем до 2030 года будут ежегодно ввозить около 50 миллиардов кубометров до 2030 года, отмечает Bloomberg.
Также ЕС собирается подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки сжиженного газа к лету 2022 года и поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора» (до 20 миллиардов кубометров в год), который обеспечивает поставки из Азербайджана.
1 апреля президент Владимир Путин обязал вести расчеты за газ только в рублях со странами, которые правительство признало «недружественными». Он говорил, что в случае отказа от оплаты в российской валюте «действующие контракты будут остановлены».
В конце апреля российская энергетическая компания «Газпром» прекратила поставлять газ болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, которые отказались оплачивать сырье в рублях.
После начала войны с Украиной список «недружественных» стран расширился — 7 марта правительство внесло туда 48 государств. Среди них Украина, США, все страны Евросоюза, а также Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Корея и другие. Большинство из них поддержало экономические санкции против России.
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